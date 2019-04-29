رياضة | ميدو يطالب وزير الرياضة بالتدخل لتعديل أسعار تذاكر أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يطالب وزير الرياضة بالتدخل لتعديل أسعار تذاكر أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التدخل من أجل تخفيض أسعار تذاكر الجماهير في بطولة أمم إفريقيا التس ستستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

وغرد ميدو على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏بصراحه مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم..٢٠٠ جنيه كتير جدا".

وأضاف "هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من من محدودي الدخل سيدفع ٦٠٠ جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في ١٠ ايام اي ٣٥٪ من دخله الشهري".

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وتابع "أرجو اعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجه الثالثة".

وواصل "ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء فهناك فئه في مصر قادره على دفع حتى ١٠ آلاف جنيه لتذكرة الدرجه الأولى أما تذاكر الثالثة يجب ان لا تتعدى ال ٥٪ من دخل الخد الأدنى للأجور..وهو ١٠٠ جنيه على أقصى تقدير".

وأتم "ده كمان ١٠٠ جنيه كتير!! مره أخرى أطالب السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بالتدخل فورا لتعديل أسعار تذاكر الدرجه الثالثة بما يتناسب مع قدرات محدودي الدخل في مصر..كرة القدم هي لعبة الفقراء وستظل لعبة الفقراء وبالفقراء اعني من يمارسونها ومن يتابعوها ويشجعونها".