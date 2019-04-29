رياضة | تعاقدات جديدة بنادى مصر استعدادا للدورى الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاقدات جديدة بنادى مصر استعدادا للدورى الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤلو نادى أف سى مصر بالتعاقد مع شركة "مينوز سبورت " وأسند إليها ملف تعاقدات اللاعبين بالتعاون مع إدارة التعاقدات بالنادى .

كما تم التعاقد بين نادى مصر وشركة " كاتابولت " من أجل توفير أجهزة وبرامج تحليل الأداء للاعبى الفريق ، وتم التعاقد أيضآ بين نادى مصر وشركة "دى ايه ان فيت " وأسند إليها ملف برامج التأهيل البدنى والعلاجى للاعبى الفريق .

بالإضافه الى تجديد التعاقد مع شركة " ماكرون " لتوفير ملابس رياضيه للفريق لمدة ٣مواسم .

يذكر ان نادى أف سى مصر قد تأهل للدورى المصرى الممتاز (أ) بعد تصدرة للمجموعة الثانية برصيد 52 نقطة .