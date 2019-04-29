رياضة | برشلونة يحسم مصير كوتينيو في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير كوتينيو في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو فريق برشلونة الإسباني مصير اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق، وذلك بعد إقتراب نهاية الموسم الحالي، وفوز البارسا ببطولة الليجا الإسبانية.

وأشارت تقارير فرنسية حسب موقع le10sport، إن إدارة فريق برشلونة قررت البقاء على كوتينهو في السنوات المقبلة، وعدم الإستغناء عنه في الصيف المقبل.

وإن إدارة البارسا غير نادمة على جلب اللاعب البرازيلي في فترة الإنتقالات الشتوية خلال موسم 2018، وأنه سيكون نجم المستقبل في الفريق بعد اعتزال ميسي.

يذكر أن كوتينهو يملك عدة عروض من أندية " تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس"، من أجل التعاقد معه في الصيف.