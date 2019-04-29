رياضة | من بينهم الزمالك.. 3 أندية كتبت نهاية موسم الهلال الكارثي رغم الميركاتو التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بينهم الزمالك.. 3 أندية كتبت نهاية موسم الهلال الكارثي رغم الميركاتو التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق الهلال للخسارة أمام فريق التعاون، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل ليوناردو تاومبا الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 69 من الشوط الثاني، قبل أن يعزز هيلدون النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 69 من المباراة.

واقترب الهلال من خسارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد تلك الهزيمة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بينما يحل النصر في صدارة جدول الترتيب برصيد 64، ويتبقى جولتين فقط على إنتهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث سيلتقي ضد فريق الاتفاق خارج ملعبه، وسوف يستضيف فريق الشباب في الجولة الأخيرة من البطولة.

وشاركت 3 أندية في إنهاء الهلال هذا الموسم بالشكل الكارثي، وعدم الفوز بأي بطولة حتى الآن مع تضائل فرص الفريق في بطولة الدوري، وجاءت الأندية كالتالي :-

1- الزمالك

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نجح فريق الزمالك المصري في تحقيق الفوز على فريق الهلال السعودي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات السوبر المصري السعودي، وكانت هذة هي البطولة الأولى التي خسرها الفريق السعودي هذا الموسم.

2- النجم الساحلي

حقق فريق النجم الساحلي التونسي كأس زايد للأندية الأبطال، على حساب فريق الهلال السعودي أيضاً في المباراة النهائية، والتي جمعت بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد، وكانت هذة هي البطولة الثانية التي يخسرها الهلال في الموسم الجاري.

3- التعاون

يعد فريق التعاون السعودي له النصيب الأكبر في خروج موسم الهلال بهذا الشكل الكارثي، حيث أطاح به من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز بنتيجة 5-0 في نتيجة تعد كبيرة للغاية على جماهير الفريق الهلالي، وأيضا أبعده عن صدارة ترتيب الدوري السعودي، وذلك قبل إنتهاء البطولة بأسبوعين فقط، والفوز في الدوري بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعبه ووسط جماهيره.

وكان فريق الهلال السعودي قد نجح في إبرام صفقات مميزة خلال الميركاتو الصيفي والشتوي الماضيين، حيث يملك محترفين أمثال جيوفينكو - جوميز - ادواردو - سوريانو - ديجينيك - كاريلو - بوتيا، ويعد بعض من هؤلاء اللاعبين من النجوم الكبيرة على المستوى العالمي.