رياضة | تيليمانس يتحدث عن مفاوضات أرسنال واليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيليمانس يتحدث عن مفاوضات أرسنال واليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث يوري تيليمانس، لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، عن مفاوضات أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، للتعاقد معه، في الصيف المقبل.

وقال تيليمانس في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ستار البريطانية: أشعر بالحب هنا في ليستر سيتي خصوصًا عند التسجيل وسماع الجماهير تهتف بإسمك.

وأضاف: من الرائع اللعب في هذه الأجواء، سنرى في نهاية الموسم ما سيحدث في نهاية الموسم، أنا أستمتع بكل شيء هنا، أبذل قصارى جهدي للعب على مستوى عال.

وتابع: سأواصل بنفس المستوى حتى نهاية الموسم من أجل الظهور بشكل جيد في أخر مباراتين، نحن نأخذ الأمور خطوة بخطوة.

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وارتبط تيليمانس بالانتقال إلى أرسنال ويونايتد وتوتنهام، في الصيف المقبل، حيث يرغب ليستر سيتي في الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني نظير بيع اللاعب.

وظهر النجم البلجيكي بمستوى مميز مع ليستر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويدرك بريندان رودجرز أنه سوف يوجاه منافسين كبار في الصيف المقبل.

وسجل تيليمانس الهدف الأول لليستر سيتي في مرمى أرسنال في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة الـ36، من عمر البريميرليج، وانتهت بفوز الثعالب بنتيجة 3\0.

اللاعب صاحب الـ21 عامًا شارك في 11 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف، بعدما انضم إلى الثعالب في يناير الماضي قادمًا من موناكو الفرنسي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.