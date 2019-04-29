رياضة | سر حضور نائب اليونايتد تدريبات الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر حضور نائب اليونايتد تدريبات الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية بريطانية أسباب حضور إيد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى تدريبات الشياطين الحمر اليوم.

وبحسب صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، فإن وودوارد ذهب إلى حضور تدريبات مانشستر يونايتد اليوم، من أجل الحديث عن الصفقات الجديدة وليس اللاعبين الراحلين.

مان يونايتد تعرض لـ7 هزائم في أخر 10 مباريات في جميع البطولات، وبات موقف الفريق صعبًا في التواجد بالمربع الذهبي، من أجل الصعود إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تشيلسي اكتفى بالتعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 1\1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ36، من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل ماتا هدف الشياطين الحمر الوحيد.

ويأتي مانشستر يونايتد في المرتبة السادسة في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 65 نقطة.

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ويتصارع كل من تشيلسي ومان يونايتد وأرسنال وتوتنهام على التواجد في المربع الذهبي، من أجل الصعود إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبدأ سولشاير في الشعور بالضغوطات بعدما أعلن النادي استمراره في منصبه بصفة دائمة لمدة 3 سنوات، ويتطلع المدرب النرويجي إلى إعادة بناء الفريق في الميركاتو الصيفي.

ويستهدف يونايتد التعاقد مع ديكلان رايس وأرون وان بيساكا وجادون سانشو في الصيف المقبل، بجانب برونو فيرنانديز وكاليدو كوليبالي وجاريث بيل.

ويرغب يونايتد أيضًا في تجديد تعاقد كل من، ديفيد دي خيا وماركوس راشفورد، بعدما أجرى محادثات مع سولشاير، حول الثنائي، ولكن لاتفاق لم يتم بشكل نهائي.