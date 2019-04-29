رياضة | مفاجأة.. وليد أزارو يستقر على الرحيل وهذه وجهته المقبلة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. وليد أزارو يستقر على الرحيل وهذه وجهته المقبلة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي للرحيل عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

ويرفض المغربي وليد أزارو تمديد عقده مع النادي الأهلي على الرغم من محاولات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء من أجل إقناعه بالاستمرار مع النادي في الفترة القادمة.

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ويتكتم محمد جمال العاصي وكيل المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي على عرض رسمي من أندية الوسط بالدوري الفرنسي تمهيداً للحصول على خدمات المغربي وليد أزارو عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويصر المغربي وليد أزارو على الرحيل عن الفريق الأحمر بسبب العقوبات النارية التي وقعها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على اللاعبين عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز الجنوب الإفريقي وشعوره بعدم الارتياح مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.