رياضة | اللقب يقترب من العالمي.. المباريات المتبقية للهلال والنصر في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللقب يقترب من العالمي.. المباريات المتبقية للهلال والنصر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق الهلال للخسارة مجددا أمام التعاون بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد جامعة الملك سعود، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت ثنائية التعاون في شوط المباراة الثاني عبر المتألق ليندر تاوامبا في الدقيقة 65 وهليدون أوجوستو في الدقيقة 69.

وفرط الهلال في الصدارة لصالح فريق النصر حيث يحتل العالمي صدارة المسابقة برصيد 64 نقطة بفارق نقطة عن الزعيم الهلالي، في حين نجح التعاون في خطف 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى النقطة 52 في المركز الرابع.

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وبات اللقب قريبا من النصر قبل جولتين على النهاية، حيث تنتظر العالمي مواجهتين حاسمتين في مشوار الفوز بالمسابقة السعودية، الأولى ستكون أمام الحزم يوم 11 مايو المقبل، والثانية أمام الباطن يوم 16 من الشهر نفسه وفي حال حقق الفوز في اللقائين سيحسم البطولة رسميا.

أما الهلال فتتبقي له مباراتين غاية في الصعوبة، الأولى أمام الإتفاق يوم 11 مايو القادم، والثانية أمام الشباب يوم 16 من نفس الشهر، وفي حال الفوز في اللقائين سينتظر الفريق تعثر منافسه المباشر النصر لخطف اللقب.