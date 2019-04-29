رياضة | الهلال يخسر مجددا أمام التعاون ويهدي النصر فرصة التتويج بلقب الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يخسر مجددا أمام التعاون ويهدي النصر فرصة التتويج بلقب الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق الهلال مجددا أمام التعاون بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد جامعة الملك سعود، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت ثنائية التعاون في شوط المباراة الثاني عبر المتألق ليندر تاوامبا في الدقيقة 65 وهليدون أوجوستو في الدقيقة 69.

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وفرط الهلال في الصدارة لصالح فريق النصر حيث يحتل العالمي صدارة المسابقة برصيد 64 نقطة بفارق نقطة عن الزعيم الهلالي، في حين نجح التعاون في خطف 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى النقطة 52 في المركز الرابع.

وكان التعاون حقق الفوز على الهلال بخماسية تاريخية منذ يومين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليضرب موعدا ناريا مع اتحاد جدة في النهائي.