رياضة | الأهلي يستعيد 3 لاعبين قبل لقاء طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد 3 لاعبين قبل لقاء طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات الثلاثي عمرو السولية ومروان محسن ومحمد الشناوي، خلال مواجهة طلائع الجيش، بالدوري العام.

وكان الثلاثي غاب عن مواجهة المصري البورسعيدي، الماضية للإيقاف بسبب تراكم الكروت الصفراء، بالمباراة التي انتهت للأهلي، بهدفين دون رد.

ويلتقي الأهلي الجيش، مساء الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.