رياضة | اتحاد الكرة يُرشح المصري والإسماعيلي للمشاركة بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يُرشح المصري والإسماعيلي للمشاركة بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على ترشيح كلًا من الاتحاد والاسماعيلي والمصري للمُشاركة في البطولة العربية للاندية الابطال وذلك وفقًا لتعليمات الاتحاد الجديدة والخاصة بأن كل فريق يحق له الاشتراك في بطولة خارجية وحيدة طوال الموسم

وكان الاتحاد قد شارك في البطولة من الدور التمهيدي الموسم الماضي بسبب مشاركة 3 فرق مصرية اخرى وهي الاهلي والزمالك والاسماعيلي وهو ما يعزز فرص الاتحاد للمشاركة في البطولة من الادوار النهائية مُباشرة

وخلال البطولة السابقة نجح الاتحاد في اقصاء كل من اتحاد الفتح المغربي والترجي التونسي والزمالك المصري قبل ان يخرج امام وصيف البطولة الهلال السعودي وقدم الاتحاد اداء طيب في البطولة وحاز اعجاب جميع المتابعين