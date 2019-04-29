مدافع اليونايتد يغيب عن أمم إفريقيا للإصابة

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تحرير:محمد جمال ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

اريك بايلى

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى عن، غياب الإيفوارى اريك بايلى مدافع الشياطين الحمر- بعد إصابة قوية فى الركبة اليمنى-للموسم الحالى، مضيفا عبر موقعه الرسمي، أن تلك الإصابة تعني ان المدافع الإيفواري سيغيب عن عن مواجهات الشياطين الحمر المقبلة فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وأن بايلي كان يأمل أن يمثل منتخبه في مبارياته ضد جنوب إفريقيا والمغرب وناميبيا، لكن لسوء الحظ فإن إصابة ركبته لن تسمح بذلك. وتعرض بايلي لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة تشيلسي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1/1)، وغادر الإيفوارى ملعب أولد ترافولد على عكازين.

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وأضاف الموقع الرسمى للنادى، أن المدير الفنى النرويجى يعانى من مشكلة كبيرة فى مركز قلب الدفاع؛ حيث يغيب جونس وسملينج للإصابة. وقال المدير الفنى للشياطين الحمر اوله جونار سولسكاير، في تصريحات أبرزها موقع "إيفينينج ستاندرد" بعد مباراة تشيلسى: "إصابة بايلي سيئة، لسوء الحظ، أنا متأكد من أننا لن نراه مجددًا