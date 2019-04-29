انت الان تتابع الإسماعيلي وحرس الحدود.. الدراويش يتوجهون للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

الإسماعيلي

غادر لاعبو الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، إلى القاهرة؛ استعدادًا لمواجهة نظيره حرس الحدود، في الخامسة والنصف مساء غد الثلاثاء، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، وشهدت القائمة التي اصطحبها الدراويش عودة كريم بامبو بعد فترة غياب طويل عن المباريات بسبب تجميده من قبل مجلس الإدارة لرفضه التجديد للفريق الأصفر، بعد تراجع الإدارة عن قرار التجميد بعد الجلسة التي جمعت اللاعب مع صبري المنياوي مدير الكرة.

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ويتولى محمود جابر، قيادة الفريق في مواجهة غد بعدما قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، إيقاف البلجيكى سيدومير يانوفسكي، وتحويله للتحقيق، بعد خلافات مع المجلس، ويمر فريق الدراويش بحالة من عدم الاستقرار الفني؛ حيث تولى تدريبهم في بداية الموسم الجاري، الجزائري خير الدين مضوي، الذي قاد الفريق في 8 مباريات قبل إقالته