انت الان تتابع توتنهام تضربه الإصابات قبل مواجهة أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

بوكتيينو

يعاني نادي توتنهام الإنجليزي، من لعنة الإصابات التى ضربت الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة، قبل مواجهة نظيره أياكس الهولندي، في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد وايت هارت لين، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل إلى هذا الدور بإقصائه مانشستر سيتي من منافسات ربع النهائي، بينما نجح الفريق الهولندي في الوصول إلى المربع الذهبي على حساب يوفنتوس الإيطالي، وسيغيب عن المباراة المقبلة هارى كين، هارى وينكس، سيرجو اورييه واريك لاميلا .

وتحدث الأرجنتيني بوكيتينو المدير الفني للسبيرز عن هارى كين مهاجم الفريق قائلا: "هو الآن فى مرحلة إعادة التأهيل، سنرى ما سيحدث فى الأيام المقبلة، نحن نتابعه بشكل يومى". وقال إن الإجهاد والضغط هما السبب وراء خسارة السبيرز أمام وست هام فى مباراته الإخيرة فى الدورى الإنجليزى (البريمرليج)، لكن مباراة أياكس

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