انت الان تتابع إنهاء مباراة كرة قدم بعد إلقاء مواد متفجرة على المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
في حادثة غريبة داخل ملاعب كرة القدم، أُصيب اللاعب دانييل باكا، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي «ذي سترونجيست» والذي يلعب في الدوري البوليفي لكرة القدم، إلى أحد المستشفيات؛ وذلك عقب قيام مجموعة من جماهير فريق «ويلسترمان»، بإلقاء عشرات من المواد المتفجرة على الأقل في ملعب اللقاء؛ ما أدى إلى إنهاء المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، في بطولة الدوري المحلي لكرة القدم بالعاصمة لاباز، وخلال البث التليفزيوني للمباراة، فقد وقعت الحادثة في الدقيقة 91.
وأظهر البث التليفزيوني، أن الحادثة وقعت بعدما نشب شجار بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب؛ ما أجبر حكم اللقاء على إشهار البطاقة الصفراء أمام لاعب من كل فريق، وأوضحت الصور أيضًا قيام بعض مشجعي الضيوف، الذين كانوا يلعبون ناقصين في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، في ملعب (هرناندو سيليس) معقل ذي سترونجيست
وأظهر البث التليفزيوني، أن الحادثة وقعت بعدما نشب شجار بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب؛ ما أجبر حكم اللقاء على إشهار البطاقة الصفراء أمام لاعب من كل فريق، وأوضحت الصور أيضًا قيام بعض مشجعي الضيوف، الذين كانوا يلعبون ناقصين في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، في ملعب (هرناندو سيليس) معقل ذي سترونجيست بإلقاء عشرات المواد المتفجرة على مرمى أصحاب الأرض.
وبعد إلقاء المتفجرات، توجهت قوات أمن الملعب، للقبض على المشتبه به الذي قام بالاعتداء على الحارس صاحب الـ40 عامًا، وعلى الفور، تم نقل باكا داخل سيارة إسعاف إلى أقرب مركز طبي؛ لتلقي العلاج اللازم.
وكان ذي سترونجيست متقدما بهدفين لواحد قبل أن يقوم الحكم بإيقاف المباراة، ليحصل على ثلاث نقاط ستسمح له بتقليص الفارق مع المتصدر بوليفار إلى ثلاث نقاط، وذلك قبل ست جولات على ختام المسابقة.
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