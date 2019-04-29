انت الان تتابع 10 هزائم مذلة للكبار في كأس الأمم الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دائمًا ما تكون المفاجآت حاضرة في كأس الأمم الإفريقية، ومن ضمن المفاجأت سقوط المنتخبات الكبرى بهزائم مذلة، وهو ما حدث في أكثر مناسبة على مدار تاريخ البطولة

تتجه الأنظار صوب مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، وذلك عندما تحتضن منافسات النسحة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية بمشاركة كبار القارة السمراء الباحثين عن التتويج بلقب الأميرة السمراء، وشهدت البطولة على مدار تاريخها منذ ضربة البداية في السودان عام 1957 وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت في الجابون عام 2017، العديد من المباريات التاريخية التي لا تنسي، والتي تعرض فيها كبار القوم لهزائم مذلة سواء أمام منتخبات كبرى أو أخرى لا تملك تقاليد كبيرة في البطولة، نستعرض أبرزها في السطور التالية كالأتي:

- الجزائر X نيجيريا (5-1) احتضنت الجزائر نهائيات كأس الأمم الإفريقية في عام 1990 باحثة عن التتويج باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخها، واصطدمت في المباراة الأولى لها في البطولة بالمنتخب النيجيري، ولكن نجح محاربو الصحراء في تحقيق فوز كاسح بنتيجة 5-1 سجل منها رابح ماجر ثنائية وسجل جمال مناد ثنائية

- الجزائر X نيجيريا (5-1)

احتضنت الجزائر نهائيات كأس الأمم الإفريقية في عام 1990 باحثة عن التتويج باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخها، واصطدمت في المباراة الأولى لها في البطولة بالمنتخب النيجيري، ولكن نجح محاربو الصحراء في تحقيق فوز كاسح بنتيجة 5-1 سجل منها رابح ماجر ثنائية وسجل جمال مناد ثنائية هو الآخر جمال أماني الهدف الخامس للجزائر، بينما سجل هدف نيجيريا الوحيد إيمانويل أوكوشا.- نيجيريا X جنوب إفريقيا (4-0)

وقعت نيجيريا في مجموعة الموت بنهائيات أمم إفريقيا عام 2004 التي أقيمت في تونس، حيث وقعت مع كل من جنوب إفريقيا والمغرب وبنين، وبعد أن خسر النسور الخضر في المباراة الأولى أمام المغرب بهدف نظيف، ضربت نيجيريا جنوب إفريقيا بقوة في المباراة التالية برباعية نظيف سجل منها بيتر أوديمونجي هدفين وسجل جوزيف يوبو وجاي جاي أوكوشا الهدفين الآخرين.- مصر X الجزائر (4-0)

شهدت بطولة أمم إفريقيا عام 2010 التي أقيمت في أنجولا مواجهة عربية خالصة في نصف النهائي بين المنتخب الوطني ومنتخب الجزائر، وتمكن الفراعنة من حسم تلك المواجهة برباعية نظيفة من توقيع كل من حسني عبد ربه ومحمد زيدان ومحمد عبد الشافي ومحمد ناجي "جدو".- مصر X كوت ديفوار (4-1)

في تكرار لنهائي أمم إفريقيا 2006، اصطدم المنتخب الوطني بنظيره كوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في غانا عام 2008، وعلى الرغم من كتيبة النجوم التي تواجدت في صفوف الأفيال، إلا أن مصر حققت فوزًا كاسحًا بنتيجة 4-1 من توقيع أحمد فتحي ومحمد أبو تريكة وثنائية لعمرو ذكي، بينما سجل هدف الأفيال الوحيد عبد القادر كيتا.- مصر X الكاميرون (4-2)

استهلت مصر مشوارها في أمم إفريقيا 2008 بعرض رائع أمام الكاميرون محققة الفوز بنتيجة 4-2 بفضل ثنائية كل من حسني عبد ربه ومحمد زيدان، بينما سجل هدفي الأسود النجم صامويل إيتو.- الكاميرون X كوت ديفوار (3-0)

تغلبت الكاميرون على كوت ديفوار بثلاثية نظيفة في دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في غانا ونيجيريا عام 2000، وسجل ثلاثية الأسود كل من رايموند كالا وصامويل إيتو وباتريك مبوما.- الكاميرون X تونس (3-0)

اصطدم المنتخب التونسي بنظيره الكاميروني في نصف نهائي أمم إفريقيا عام 2000، ولم يتمكن نسور قرطاج من الصمود أمام الجيل الذهبي للكاميرون التي فازت بثلاثية نظيفة بفضل ثنائية باتريك مبوما وهدف صامويل إيتو.- غينيا X تونس (3-0)

بعد أن حسمت تونس تأهلها إلى ربع نهائي أمم إفريقيا 2006 التي أقيمت في مصر، واجهت غينيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدف حسم صدارة المجموعة، إلا أن تونس سقطت بصورة غريبة بثلاثية نظيفة من توقيع عثمان بانجورا وباسكال فيندونو وكابا دياورا.- مالاوي X الجزائر (3-0)

في المباراة الأولى للمنتخب الجزائري في أمم إفريقيا 2010، سقط محاربو الصحراء بثلاثية نظيفة أمام مالاوي من توقيع كل من روسيل موافيليروا وإيلفيس كافوتيكا ودافي باندا.- كوت ديفوار X تونس (3-0)

خسر المنتخب التونسي أمام كوت ديفوار في دور المجموعات من أمم إفريقيا عام 2013 التي أقيمت في جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، من توقيع كل من جيرفينيو ويايا توريه ويا كونان.

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