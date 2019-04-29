انت الان تتابع لوكاكو يكشف عن مستقبله مع الشياطين الحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م

لوكاكو

كشف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مستقبله مع الشياطين الحمر، مشيرًا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» الإنجليزية، اليوم الإثنين، إلى أنه ملتزم مع الفريق بعقد حتى الآن، قائلا: «الرد على الشائعات ليس من اختصاصي.. مازلت أرتبط مع الشياطين الحمر بعقد»، وفي حديثه عن حارس مرمى الفريق ديفيد دي خيا، أوضح: «هو أفضل لاعب في الفريق لأكثر من سبع سنوات، لا يجب الآن أن نقول إنه حارس مرمى سيء، لقد تسبب في الحفاظ على نظافة شباك الفريق لمرات متعددة».

وأضاف: «دائما ما يملك حراس المرمى فترة صعبة.. أنا لست حارس مرمى لأعرف كيف يمرون من ذلك، لكن سندعمه دائمًا». واختتم تصريحاته عن صراع اليونايتد على مراكز الأربعة الكبار في البريميرليج قائلا: «تبقى لنا مباراتان، يجب أن نقدم فيهما كل شيء». وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى

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