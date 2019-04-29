في 5 دقائق.. التعاون يهزم الهلال بثنائية ويهدي الصدارة للنصر

جدة - عمرو شويل فاز فريق التعاون على نظيره الهلال، 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، في ختام الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهدف الأول سجله اللاعب لياندر تاومبا في الدقيقة 65، والهدف الثاني سجله اللاعب هيلدون راموس في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة يصبح النصر في المركز الأول بـ 64 نقطة، ويتوقف الهلال عند النقطة 63، بينما يرتفع رصيد التعاون إلى 52 في لمركز الرابع.