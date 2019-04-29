الامارات | أحمد خليل يكتُب كأس رئيس الدولة بـ"خط أحمر"

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل يكتُب كأس رئيس الدولة بـ"خط أحمر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الدولي، أحمد خليل، شباب الأهلي، للفوز بكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بتغلبه على الظفرة في المباراة النهائية للبطولة 2/1.

ووضع أحمد خليل بصمته بواقع هدف في كل شوط، اذ سجل الهدف الأول مع الدقيقة 31، بضربة رأس رائعة، ثم سجل الهدف الثاني من ضربة ثابتة نفذها على يمين الحارس في الدقيقة 70، قبل أنم يُقلص البديل سعيد الكثيري الفارق في الدقيقة 78.

وانفرد شباب الأهلي بالرقم القياسي للفوز بكأس رئيس الدولة بتسعة ألقاب، متقدماً على الشارقة صاحب البطولات الثمانية.

وعان شباب الأهلي في أخر مناسبتين له في نهائي كأس رئيس الدولة، بخسارته أمام العين صفر-1 في 2014، وأمام النصر بركلات الترجيح صفر-3 بعد انتهاء الشوطان الأصلي والإضافي 1-1 في 2015.

ونزل شباب الاهلي بإيقاع أسرع في الشوط الأول، فتوالت المحاولات الهجومية على مرمى الحارس خالد السناني، وكاد وليد عباس أن يضع فريقه في المقدمة، حينما تخطت الكرة لاعبو الفريقين ووصلته في مكان جيد أمام المرمى، لكنه سدد بيمينه فوق العارضة(7).

وحاول فريق المدرب الصربي فوك رازوفيتش، التماسك في ظل الاندفاعة الهجومية التي كان عليها شباب الأهلي، فالتزم لاعبوه أمام مرماهم خلال الـ13 دقيقة الأولى دون التحرك هجومياً أو الوصول للحارس ماجد ناصر.

وبعدها بدقيقة واحدة، ظهر الظفرة للمرة الأولى أمام مرمى شباب الأهلي من خلال ضربة ثابتة أمسكها الحارس قبل رأس رومولو.

ولجا شباب الأهلي للتسديد من خارج الصندوق بعدما عانى في تلك الدقائق من اختراق الدفاع المنظم لفرسان الظفرة فلعب ماجد حسن كرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن(19).

وبمرور الوقت اكتسب الظفرة ثقة كبيرة وكاد أمين عاطوش، أن يلدغ شباب الأهلي من ضربة ثابتة إثر كرة لعبها ميليسي من ضربة ثابتة وهو على بوابة المرمى، لكن راية مساعد الحكم سبقت اللعبة قبل أن تتحول لهدف (21).

وجاء الفرج لشباب الأهلي عندما رفع ايميليانو كرة مثالية تحصل عليها من ضربة ثابتة قُرب الراية الركنية، ارتقى إليها أحمد خليل قبل المدافعين ولعبها برأسه واضعاً فريقه في المقدمة.

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وأظهرت الكرات العرضية ثغرة واضحة في دفاعات الظفرة، إذ كاد محمد مرزوق أن يُضيف الهدف الثاني بنفس الطريقة التي سجل منها أحمد خليل، لكن من سوء حظه الكرة علت العارضة بقليل (36).

ولكن الدقائق المتبقية من هذا الشوط مرت هادئة من الجانبين دون أن يكون هناك تهديداً على من المرميين.

وفشل من تطوير أداء فريقه في بداية الشوط الثاني، الذي استمرت فيه الأفضلية الميدانية لمصلحة شباب الأهلي، والذي أهدر أولى المحاولات من كرة عرضية مرت من فوق رؤوس المهاجمين، في غياب واضح من دفاع الظفرة.

وكاد خالد السناني أن يُنهى أمال فريقه في المباراة حينما أخطا في تمرير الكرة التي أعادها له سلطان السويدي ليقطعها لوفانور، ولكن الحكم أنقذ حارس الظفرة، واحتسب الكرة لمسة يد.

وعان فرسان الظفرة مجدداً مع الكرات العرضية التي وزع ايميليانو احداها من ضربة ثابتة ولعبها محمد مرزوق وتدخل "السناني" لإنقاذ الموقف.

وأهدر أحمد خليل ووليد عباس فرصة مشتركة من متابعة لعرضية إسماعيل الحمادي، التي ارتدت في المرتين من الدفاع (63).

ورد الظفرة بهجمة هي الوحيدة له فيما مرت من دقائق في هذا الشوط من تسديدة أطلقها خالد باوزير من داخل الصندوق، لكنها استقرت خارج المرمى (65).

ولكن أحمد خليل رد بشكل قاس على الظفرة، بإضافة الهدف الثاني من ضربة ثابتة بالتخصص من على حافة الصندوق، لعبها بشكل مثالي على يمين الحارس.

وأعاد البديل سعيد الكثير ي الظفرة إلى أجواء المباراة، اذ سجل هدفاً غريباً حينما حاول إيداع عرضية سهيل المنصوري برأسه لترتطم الكرة في كتفه وتستقر على يسار ماجد ناصر.

وضغط الظفرة بكل خطوطه في أخر خمس دقائق في محاولة لادراك التعادل، الا أن دفاع شباب الأهلي استمات في الدفاع عن مرماه ليحافظ على تقدمه