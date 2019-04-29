الامارات | محمد صلاح يسخر من عدم تواجده بقائمة الأفضل في الدوري الإنجليزي بطريقة خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسخر من عدم تواجده بقائمة الأفضل في الدوري الإنجليزي بطريقة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم المصري لفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تحذيرا إلى زميله الهولندي فيرجيل فان دايك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وكان محمد صلاح، قد غاب عن القائمة النهائية التي أعلنت من قبل رابطة دوري الإنجليزي بعد أن كان قد فاز بكل جوائز الموسم الماضي، وذلك رغم تصدره قائمة هدافي البطولة في حين تصدر فان دايك القائمة المكونة من 6 لاعبين التي يصوت فيها أعضاء الرابطة الإنجليزية من 92 ناديا في الدوري الممتاز والدرجات الأدنى، متفوقا على ثلاثي مانشستر سيتي رحيم ستيرلنغ وسيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا، بالإضافة إلى زميله ساديو ماني وإيدن هازارد لاعب تشيلسي.

وأصبح فان دايك مدافع، منتخب هولندا، اللاعب الثاني من ليفربول الذي يفوز بالجائزة للموسم الثاني على التوالي، بعد صلاح في العام الماضي وانضم إلى مواطنيه دينيس بيركامب ورود فان نيستلروي وروبن فان بيرسي الذين سبق لهم الفوز بها.

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وبعد تتويج فان دايك باللقب الفردي، توجه له صلاح برسالة تهنئة وتحذير وظهرت فيها السخرية في الوقت ذاته، ونشر صلاح، عبر قصص إنستغرام الخاص باللاعب، صورة تجمعه مع صخرة الدفاع الهولندي ويخاطبه فيها بالقول: " كن حذرا، لا تفوز بكل الجوائز هذا العام، وإلا فإنك تعلم ما سيحصل في العام المقبل"، واختتم صلاح رسالته برمز إيموجي ضاح

ويشير صلاح في هذه الرسالة بشكل واضح إلى نفسه وفوزه بكل الجوائز العام الماضي، قبل أن يتعرض لكثير من الانتقادات هذا الموسم بعد مقارنة ما يقدمه في هذا العام بما قدمه الموسم الماضي، وفاز صلاح الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري، وأفضل لاعب في أفريقيا، وحقق المركز الثالث في جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

