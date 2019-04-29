شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة زملكاوية فى اليد والكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاشت جماهير وعشاق الزمالك ليلة سعيدة أمس وعمت الفرحة أرجاء القلعة البيضاء، وتحديدا مجلس الإدارة بعد توالى الانتصارات سواء فى كرة القدم بفوز الفريق الكروى الأول على النجم الساحلى بهدف نظيف فى نصف نهائى الكونفيدرالية أو فى تتويج فريق كرة اليد بلقب الدورى إثر فوزه الثمين والمستحق على نظيره الأهلى بنتيجة 21-18 ليستعيد كوماندوز اليد عرشه من جديد ويواصل عقدته للمارد الأحمر الذى اعتاد الفوز عليه فى جميع المنافسات واقتناص الألقاب منه سواء فى الدورى أو إفريقيا أو السوبر الإفريقى الذى تأهل منه الزمالك لكأس العالم للأندية.

وأبدت الجماهير البيضاء سعادتها بوضع الفريق الكروى الأول قدمه الأولى فى نهائى الكونفيدرالية الذى بات يفصله عنه التعادل فقط بأى نتيجة فى مباراة الإياب الأحد المقبل فى تونس، ورصد مرتضى منصور، رئيس النادى مكافآت ضخمة قد تصل إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب فى حالة تخطى عقبة النجم فى سوسة والعبور من بوابته لنهائى البطولة.

ووجه منصور شكره للاعبين على أدائهم الرجولى وروحهم القتالية أمام فريق هو الأفضل فى إفريقيا والعرب حاليا، مؤكدا رضاه عن الفوز والأداء الذى تحقق بفضل استجابة جروس، المدير الفنى، لنصائحه وعدوله عن قناعاته الشخصية بخصوص بعض اللاعبين، فضلا عن تراجعه فى قرار استبعاد كهربا من قائمة المباراة واعتماده عليه كأساسى أمام النجم وهو ما أثبت صحة موقفه بعدما قاد كهربا الفريق للفوز. وفجر منصور مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه إراحة رباعى الفريق المجهد فى مباراة العودة فى سوسة سواء وافق الجهاز الفنى من عدمه، مؤكدا أن أكثر من لاعب اشتكوا له من الإجهاد وإصرار جروس على إشراكهم فى المباريات رغم معاناتهم من الإجهاد وضغط المباريات. ووجه رئيس النادى شكره للجماهير البيضاء التى ضربت أروع المثل فى التشجيع المثالى للفريق ووعدهم بالتنسيق مع السفارة التونسية لتنسيق رحلة للجماهير لسوسة لمؤازرة الفريق، وقال: سعادتى وسعادة كل الزملكاوية اكتملت بتتويج كوماندوز اليد بدرع الدورى على حساب الأهلى، وتابع: يكفينا أننا نحصد الألقاب والبطولات وغيرنا مشغول بالصراعات، وتمنى أن يكون التوفيق حليفنا للسلة للتتويج باللقب أيضا حالة فوزه للمرة الثالثة على الجزيرة. يأتى هذا فيما يدرس مجلس الإدارة والجهاز الفنى إقامة المران الأخير للفريق «الخميس» قبل السفر إلى تونس على أرض ملعب بتروسبورت للسماح للجماهير بحضوره وموازرة اللاعبين وتشجيعهم قبل السفر، وحصل مرتضى منصور على موافقة رسمية من إدارة إنبى وهيئة استاد بتروسبورت لفتح أبوابه أمام جماهير الأبيض باعتباره الممثل الوحيد لمصر فى البطولات الإفريقية. من جانبه، أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، أنه راض عن أداء اللاعبين خلال الشوط الأول، لكن الأداء والمستوى تراجع بشكل ملحوظ خلال الشوط الثانى. وأضاف المدير الفنى أن مباراة العودة فى تونس الأحد المقبل، سوف تكون صعبة وقوية للغاية، وسوف نبدأ الإعداد لها من الآن. وأوضح جروس أن محمود عبد المنعم كهربا قدم مباراة جيدة، ونجح فى تسجيل هدف الفوز باللقاء، وتبديله جاء للدفع بلاعب يساعد فى حماية هذه الجبهة، خاصة أن النجم الساحلى شكل خطورة على الفريق. وأشار جروس إلى أن ايمن حفنى لاعب مهم وسوف يكون له دور مع الفريق خلال المباريات المقبلة بسبب ضغط اللقاءات وتعرض بعض اللاعبين للإجهاد والإرهاق. وأضاف المدير الفنى: صعدنا للدور قبل النهائى بأداء جيد وقدمنا مباريات قوية، وسوف نقاتل فى تونس للصعود للمباراة النهائية والتتويج باللقب لإسعاد جماهير القلعة البيضاء. ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء عقب عودة اللاعبين من الراحة السلبية التى حصلوا عليها أمس، وتعاهد لاعبو الفريق على الفوز فى مباراة الإياب والمضى قدما نحو تحقيق هدفهم هذا الموسم.