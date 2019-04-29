شكرا لقرائتكم خبر عن «التوانسة و المغاربة» حفظوا هيبة القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

على الرغم من عدم نجاح تجربتهم فى الموسم الذى شهد اجتياحهم صفوف وتشكيلة قطبى الكرة المصرية فى موسم 2006- 2007 بانضمام التونسى أنيس بوجلبان للأهلى، ومواطنيه يامن بن ذكرى ووسام العابدى للزمالك، ومن بعدهم محمد بن عودية المهاجم الجزائرى لصفوف القلعة البيضاء، إلا أن نجوم دول الشمال الأفريقى عادوا ليثبتوا جدارة كبيرة مع قطبى الساحرة المستديرة فى مصر فى المواسم الأخيرة، وبالتحديد فى الموسم الجارى.

إدارتا الأهلى والزمالك كانا يفضلان بشكل دائم الاعتماد على أجانب من دول أفريقيا السمراء، خلال المواسم العشرة الأخيرة، إلا أن تغير الفكر الإدارى فى التعاقد معهم عقب فترة شهدت تمردا كبيرا وحالات هروب أثبتت عدم احترافيتهم، لتبدأ قصة اعتماد القطبين على لاعبى المغرب العربى والاستعانة بخدماتهم.

الأهلى تعاقد مع الظهير الأيسر التونسى ونجم منتخب نسور قرطاج على معلول فى صيف 2016 ليحجز مكاناً أساسياً بالتشكيلة الحمراء ويصبح عنصرا أساسيا لا غنى عنه بصفوف الفريق على مدار 3 مواسم متتالية.

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وفى صيف 2017 أبرم الأهلى تعاقداً مع المغربى وليد أزارو، هداف الدورى المصرى فى الموسم الماضى، والذى تراجع مستواه فى الموسم الحالى عما كان عليه فى الماضى، إلا أن وجوده فى قيادة خط الهجوم الأحمر لايزال أمراً حتمياً فى ظل السرعة الكبيرة التى يمتلكها الفهد المغربى ومشاغباته الدائمة مع مدافعى منافسى فريقه.

الزمالك سار على نهج الأهلى فى التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل من دول الشمال، من أصحاب الخبرات الدولية مع منتخبات بلادهم، على رأسهم الظهير الأيمن التونسى حمدى النقاز، الذى يمتاز بأداء هجومى مميز على الرغم من بعض التحفظات على أدائه الدفاعى، كما تعد صفقة الموسم للزمالك التى أبرمها فى الصيف الماضى بالحصول على خدمات الدولى التونسى فرجانى ساسى، نجم خط الوسط، الذى يبدو بشدة تأثر الأبيض بغيابه للإصابة خلال المباريات الأخيرة، حيث أبدع ساسى وأمتع أنصار قلعة ميت عقبة بأداء راق ومميز استحق عليه الإشادة والثناء من قبل خبراء اللعبة.

ولم تتوقف صفقات الزمالك من دول الشمال الإفريقى، فتعاقد النادى فى الصيف الماضى أيضاً مع المغربى الشاب حميد أحداد، الذى يدفع به المدير الفنى للفريق كريستيان جروس على فترات متباعدة، حيث كان اللاعب بعيداً عن الصورة تماماً مع انطلاق الموسم، حتى أثبت وجوده فى عدة مباريات تم الدفع به فيها والاعتماد عليه، خاصةً مباراة بترو أتلتيكو التى سجل خلالها أغلى أهداف الفريق الأبيض هذا الموسم وقاده لانتصار أعاده للحياة والمنافسة على بطاقة الترشح لربع نهائى الكونفيدرالية.

«خالد بوطيب» هو آخر صفقات الشمال الإفريقى التى دخلت صفوف القطبين، حيث تعاقدت إدارة الزمالك مع المغربى صاحب الـ32 عاماً لما يمتلكه من خبرات دولية كبيرة، حيث يحتل مقعداً أساسياً فى تشكيلة الفريق الأبيض منذ قدومه وقبل تعرضه للإصابة مؤخراً، فى ظل تباين الآراء حول مستواه الفنى، ما بين مؤيد لما يقدمه اللاعب فى قيادة خط هجوم ميت عقبة، ومنتقد لمستواه البدنى من حيث السرعة والالتحامات والشراسة فى مواجهة مدافعى المنافسين. إجمالًا استطاع اللاعبون الستة من نجوم الشمال الإفريقى تغيير شكل وأداء القطبين على مدار الموسم الجارى ولعبوا دورا بارزا فى منافستهما على حصد لقب الدورى. وفى الموسم الماضى الذى تواجد بعضهم ضمن صفوف الفريقين، وهو ما تظهره لغة الأرقام، حيث ساهم المغربى وليد أزارو فى 49 هدفاً بقميص الأهلى خلال موسمين بتسجيل 35 هدفاً وصناعة 14، كما تمكن فرجانى ساسى من الظهور فى 10 لقطات مضيئة مع الأبيض بتسجيل 7 أهداف وصناعة 3 على الرغم من كونه لاعب ارتكاز، بينما يتألق معلول بتسجيل 7 أهداف للاهلى هذا الموسم بجميع المسابقات وتمكن أيضاً من صناعة 9 أهداف، فى حين استطاع خالد بوطيب فى 9 مباريات فقط مع الزمالك من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.