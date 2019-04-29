شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية تسلط الضوء على استمرار معاناة الريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على استمرار معاناة ريال مدريد هذا الموسم، بعد التعرض لهزيمة جديدة أمام رايو فاليكانو، مساء أمس الأول، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الدورى الإسبانى.

وقالت صحيفة «ماركا»: «مدريد يتسبب فى انفجار المدرب زين الدين زيدان»، مضيفة: «رايو فاليكانو بمزيد من الطاقة حقق الانتصار بهدف نظيف، ويتشبث بفرص البقاء فى الليجا».

وتابعت الصحيفة: «زيدان قال: نحن لم نقدم أى شىء، أنا غاضب للغاية وأطلب المغفرة»، مشيرة إلى أنه الموسم الأسوأ للميرنجى منذ سنوات طويلة.

وعنونت صحيفة «آس»: «يجب أن تطلبوا المغفرة، زيدان يواصل سلسلة المباريات الخالية من الانتصارات خارج ملعبه بالهزيمة أمام فاليكانو»، مضيفة أن هذا الموسم للنسيان لجماهير الملكى.

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من جانبه، انفجر الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق، وانتقد لاعبيه بسبب ما قدموه فى ملعب «فايكاس» وعدم قدرتهم على التسجيل للمباراة الثانية على التوالى.

وقال زيدان فى المؤتمر الصحفى: «لم نفعل أى شىء، لم نقدّم أى شىء على أى صعيد، أحيانا تفشل فى التسجيل، ولكننا لم نفعل أى شىء حقا، أنا غاضب لأننا أظهرنا صورة سيئة، أنا مسؤول عن ذلك، والنادى كذلك، لست نادما على العودة للفريق، ولكنى سأواصل نقد الفريق كلما لعب بهذه الطريقة».

وأضاف: «ما قلته للاعبين سيظل بيننا، كل شىء كان سيئا، لم نقدّم أى شىء، لم نفز بأى ثنائيات، لم نركض، لم نفعل أى شىء، رايو لعب بطريقته، ونحن لم نفعل أى شىء، وليس هناك تفسير، لدينا 3 مباريات متبقية، قدّمنا بعض الأشياء أمام خيتافى، ولكن اليوم أمام رايو لم نقدّم أى شىء منذ الدقيقة 0 حتى الدقيقة 90».

وعند سؤاله عن مدى تركيز جاريث بيل مع ريال مدريد: «لا أدرى إن كان بيل مركزا، عليكم أن تسألوه عن ذلك، أود أن ينتهى الموسم فى أقرب وقت ممكن، ولكن يتبقى أمامنا 3 مباريات وعلينا أن نحسّن من مستوانا، لا يمكن أن ننهى المسابقة بهذه الصورة، علينا أن نحترم كرة القدم والنادى، يجب أن نلعب بشكل أفضل». واختتم: «سأدافع عن اللاعبين دوما، ولكن ليس بعد هذا الأداء المخزى، لا يمكن أن نلعب بهذه الطريقة، ولكنى مسؤول أيضا».

يُذكر أن ريال مدريد تجمد رصيده عند 65 نقطة فى المركز الثالث، بينما حقق رايو فوزه الأول على الميرنجى فى الدورى منذ 22 عاما.