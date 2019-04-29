شكرا لقرائتكم تعرف على أول الراحلين عن الزمالك فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس على أول الراحلين عن قائمة الفريق الأبيض فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ جروس مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بأنه استقر بشكل نهائى على الأسماء المقرر الاستغناء عنها خلال الميركاتو الصيفى، وجاء فى مقدمتهم محمد حسن لاعب الوسط وذلك لعدم قناعة جروس بقدرات اللاعب.

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ورفض جروس اقتراح معاونيه بمنح اللاعب فرصة المشاركة فى المباريات المقبلة، قبل الحكم عليه ووضعه على رأس قائمة الراحلين، خاصة أن المرحلة التي يعيشها الزمالك حاليًا لا تحتمل التجارب والمخاطرة، بعدما وصل الفريق للأمتار الأخيرة فى المنافسة المحلية على لقبى الدورى والكأس والمنافسة القارية فى الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى الدورى برصيد 60 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بـ 63 نقطة والأهلى الوصيف بـ 61 قبل 8 جولات من النهاية، كما تنتظره مواجهة قوية فى كاس مصر أمام المقاصة فى ربع النهائى لم يحدد موعدها بعد.

وعلى المستوى القارى قطع الفارس الأبيض خطوة كبيرة فى حسابات التأهل لنهائى الكونفدرالية، بعدما حسم موقعة النجم الساحلى التونسى فى برج العرب بهدف دون رد، قبل مباراة الإياب التى تجرى الأسبوع المقبل فى حسم موقعة نصف النهائى على ملعب سوسة فى تونس.