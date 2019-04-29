شكرا لقرائتكم أجيرى يستبعد نجم الأهلى من قائمة المنتخب فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، ضم نجم الأهلى خلال بطولة امم افريقيا 2019 التي ستقام في مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى.

وقرر المدير الفنى للفراعنة استبعاد كريم نيدفيد لاعب الأهلى، عن حسابات المنتخب فى البطولة القارية رغم تألق اللاعب بشكل لافت للنظر مع الفريق فى الفترة الأخيرة وتصنيفه بين أفضل لاعبي المارد الأحمر هذا الموسم.

ودارت نقاشات بين أجيرى ومعاونيه مؤخرا حول إمكانية ضم اللاعب، وقال الخواجة أن منتخب مصر لديه وفرة من البدائل في مركز خط الوسط، وبالتالي فالمنتخب لا يحتاج لجهود كريم نيدفيد موضحا فى نفس الوقت أنه لاعب مميز ويؤدى بشكل جيد مع ناديه ومع المنتخب الاولمبى.

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القرعة أوقعت منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى والكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وينطلق معسكر المنتخب فى الأسبوع الأول من شهر يونيو استعدادًا للبطولة وأستقر الجهاز الفنى على مواجهة غينيا وزيمبابوى وديًا خلال المعسكر التحضيرى يومى 13 و 16 يونيو على استاد برج العرب.