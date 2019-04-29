شكرا لقرائتكم لاسارتي يستعين بمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش لفك طلاسم الدفاع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى بقيادة الاورجويانى مارتن لاسارتى، بمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش التى انتهت بالتعادل 2-2 التى أقيمت بالسويس فى الأسبوع الـ 23 من أجل دراسة فريق الطلائع ونقاط لاقوة ولاضعف فى صفوفه وتفكير البلجيكي لوك اميل المدير الفنى للطلائع فى مواجهة الفرق الكبيرة . الجهاز الفنى للأهلى يجهز لملخص لمباراة الزمالك وطلائع الجيش من أجل عرضها على اللاعبين خلال المعسكر وشرح كيفية طرق مواجهة الهجمات المرتدة المتوقعة من الطلائع وأيضا كيفية فك طلاسم الدفاع المتوقع من الطلائع . Advertisements يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش فى السابعة الا ربع من مساء بعد غدا الاربعاء فى اطار فعاليات الاسبوع الـ 31 من الدورى الممتاز .

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