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نادي الزمالك ضد النجم الساحلي .. إسماعيل يوسف رئيسا للبعثة فى تونس...

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جدة - عمرو شويل نادي الزمالك ضد النجم الساحلي .. إسماعيل يوسف رئيسا للبعثة فى تونس

نادي الزمالك تدور في الترشيحات على رئاسة بعثة الفريق في تونس وبات إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أقرب المرشحين لرئاسة البعثة  التى ستتوجه إلى تونس يوم الجمعة المقبل، لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى اياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.

نادي الزمالك

نادي الزمالك يختار رئيس البعثة 

نادي الزمالك من المنتظر أن ، رئيس بعثة الفريق فى تونس خلال الساعات القليلة المقبلة، للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر.

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نادي الزمالك

نادي الزمالك وموعد المبارة 

نادي الزمالك يلتقي النجم الساحلى في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على أرضية الملعب الأولمبى بسوسة فى اياب نصف نهائي مسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

نادي الزمالك

نادي الزمالك

نادي الزمالك كان قد فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم أمس الأحد على ستاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

 

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