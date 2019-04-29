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جدة - عمرو شويل محمد صلاح فى صدارة التشكيلة المثالية لأسبوع الدوري الانجليزي وقع اختيار الحساب الرسمى للدورى الانجليزي لكرة القدم على الدولي المصري محمد صلاح لاعب وقع اختيار الحساب الرسمى للدورى الانجليزي لكرة القدم على الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للدخول فى التشكيلة المثالية للجولة 36 لأشهر بطولات العالم. وفاز ليفربول بخماسية فى المباراة أمام هدرسفيلد فى الدوري الانجليزي حيث استطاع الفرعون المصري محمد صلاح أن يحرز هدفين بخلاف قيامه بصناعة هدف الفريق الافتتاحي. ترتيب الدوري الانجليزي ويتصدر مانشستر سيتى ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 92 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منافسه ليفربول. هداف الدوري الانجليزي ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 21 هدفا بفارق هدف واحد عن أجويرو وساديو ماني. ويتصدر مانشستر سيتى ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 92 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منافسه ليفربول.ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 21 هدفا بفارق هدف واحد عن أجويرو وساديو ماني.

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