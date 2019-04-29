جدة - عمرو شويل كيف تكبدت خزينة الأهلى نصف مليار جنيه خلال موسم واحد

خسر النادي الأهلى مبالغ ضخمة وصلت قيمتها لحوالى 500 مليون جنيه (نصف مليار جنيه) بعد فقدان الفريق الأحمر لبطولات عديدة هذا الموسم، جاء على رأسها توديع فريق الكرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا والغياب عن منصة التتويج بالبطولة الأكبر والأهم فى القارة للمرة السادسة على التوالي، كما خسر الأهلى معظم البطولات فى جميع الألعاب أخرها خسارة لقب دورى كرة اليد أمام الزمالك ومن قبله فقدان الأمل فى الفوز بدوري السلة.

كيف تكبدت خزينة الأهلى نصف مليار جنيه خلال موسم واحد

كما خسر الأهلى السوبر المصري لكرة الماء، البطولة العربية لكرة السلة سيدات، دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد، دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، البطولة العربية لكرة الطائرة سيدات، كأس مصر لكرة السلة رجال، كأس مصر لكرة السلة سيدات، السوبر الإفريقي لكرة اليد رجال، بطولة إفريقيا أبطال الكئوس لكرة اليد رجال، دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة رجال، ودوري كرة الماء.

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كيف تكبدت خزينة الأهلى نصف مليار جنيه خلال موسم واحد

فقد الأهلى 2.5 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون جنيه ،وهى جائزة الفوز بالمركز الأول فى بطولة دورى أبطال افريقيا ، وكان الفريق سيحصد مليون دولار أي ما يعادل 18 مليون جنيه مصري، حال مشاركته بكأس العالم للأندية وهى قيمة الحصول على المركز السادس.

كيف تكبدت خزينة الأهلى نصف مليار جنيه خلال موسم واحد

ولم يستفد الأهلى بالمصاريف الكبيرة التى تكبدتها الخزينة الحمراء فى ملف الصفقات بالشتاء الماضي والتى وصلت قيمتها لـ250 مليون جنيه، ورغم صرف الأهلى مبلغ 150 مليون جنيه على النشاط الرياضي، إلا أن معظم الفرق الحمراء خرجت خالية الوفاض هذا الموسم دون تحقيق أي نجاحات تذكر.