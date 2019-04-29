شكرا لقرائتكم العاجي بيلي يغيب عن كأس أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن مدافعه إيريك بيلي سيغيب عن آخر مباراتين في الموسم وكأس الأمم الإفريقية بعد إصابة في الركبة في مواجهة تشيلسي.

وتعرض لاعب ساحل العاج لإصابة في الركبة اليمنى خلال تعادل يونايتد 1-1 مع تشيلسي باستاد "أولد ترافورد" يوم الأحد وكانت المباراة المشاركة الأولى لبيلي في التشكيلة الأساسية في الدوري منذ الثالث من فبراير وسيغيب عن مواجهتي هدرسفيلد تاون وكارديف سيتي في ختام الدوري كما سيغيب اللاعب البالغ عمره 25 عاما عن كأس الأمم التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

ويعانى المدرب أولي غونار سولشاير من مشكلة لاختيار التشكيلة الأساسية عندما يحل ضيفا على هدرسفيلد الأحد المقبل بعد غياب المدافعين فيل جونز وكريس سمولينغ عن مواجهة تشيلسي بسبب مخاوف بشأن حالتيهما البدنية ولا يملك المدرب النرويجي سوى فيكتور ليندولف وماركوس روخو في هذا المركز.