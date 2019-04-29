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فيردر بريمن يضم موهبة شالكة في صفقة انتقال حر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ضم نادي فيردر بريمن الألماني المهاجم الشاب بنيامين جولر، مهاجم نادي شالكة، في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الحالي للدوري الألماني "البوندسليغا".

ونقل بيان لبريمن عن جولر قوله يوم الاثنين: فيردر بريمن ناد عريق وكبير في الدوري الألماني"البوندسليغا"ويلعب كرة هجومية جذابة، وأرغب في إتخاذ خطوتي التالية فيه في مشواري الكروي.

وحسب تصريحات فرانك باومان، المدير الرياضي لبريمن، فإن من المنتظر أن يخوض الوافد الجديد في الصيف برنامج الإعداد بالكامل للموسم الجديد مع بريمن، مضيفا: وبعد ذلك سنقرر ما إذا كان سيكون مرشحا مباشرا لقائمة المحترفين أو سيلعب أولا ضمن فريق تحت 23 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن جولر هو ثاني صفقة لبريمن للموسم القادم بعد نيكلاس فولكروغ مهاجم نادي هانوفر.

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