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شكرا لقرائتكم خبر عن حكام منطقة القاهرة يحتفلون بعيد شم النسيم بحضور رموز التحكيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حكام منطقة القاهرة على الاحتفال بعيد شم النسيم اليوم الإثنين، في وجود عدد كبير من رموز التحكيم المصري..
ويعد أبرز رموز التحكيم الذين حضروا اختفالية حكام منطقة القاهرة كل من عبد الرؤوف عبد العزيز والد الحكم الدولي ياسر عبد الرؤوف، وخليل حامد المحاضر الدولي، وحسام الجوهري.
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