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حكام منطقة القاهرة يحتفلون بعيد شم النسيم بحضور رموز التحكيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حكام منطقة القاهرة على الاحتفال بعيد شم النسيم اليوم الإثنين، في وجود عدد كبير من رموز التحكيم المصري..

ويعد أبرز رموز التحكيم الذين حضروا اختفالية حكام منطقة القاهرة كل من عبد الرؤوف عبد العزيز والد الحكم الدولي ياسر عبد الرؤوف، وخليل حامد المحاضر الدولي، وحسام الجوهري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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