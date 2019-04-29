سوبر كورة يكشف عن أول ضحايا جروس بالزمالك فى الانتقالات الصيفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على أول الراحلين عن قائمة الفريق الأبيض فى الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأبلغ جروس مجلس إدارة ،الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أنه استقر بشكل نهائى على الأسماء المقرر الاستغناء عنها خلال الميركاتو الصيفى.
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