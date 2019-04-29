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سوبر كورة يكشف عن أول ضحايا جروس بالزمالك فى الانتقالات الصيفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على أول الراحلين عن قائمة الفريق الأبيض فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ جروس مجلس إدارة ،الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أنه استقر بشكل نهائى على الأسماء المقرر الاستغناء عنها خلال الميركاتو الصيفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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