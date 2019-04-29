إنبى يعسكر فى 6 أكتوبر قبل مواجهة بتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم فريق إنبى معسكراً مغلقاً فى مدينة 6 أكتوبر ينتهى بعد غد الأربعاء، قبل مواجهة بتروجت فى بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها الخميس المقبل.
وعكف على ماهر، المدير الفنى لإنبى، على إصلاح أخطاء اللاعبين خلال فترة المعسكر، والتى ظهرت فى المباريات الماضية، فى الوقت الذى أشاد على ماهر بروح اللاعبين التى ظهرت فى مباراة الجونة، والتى حسمها الفريق البترولى برباعية نظيفة.
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