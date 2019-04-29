شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يقترب من رئاسة بعثة الزمالك فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق، من رئاسة بعثة الفريق الكروى الأول التى ستتجه إلى تونس يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى.

ومن المنتظر أن يحدد مجلس إدارة القلعة البيضاء، رئيس بعثة الفريق فى تونس خلال الساعات القليلة المقبلة، للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة.

وكان الزمالك فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم أمس الأحد على ستاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.