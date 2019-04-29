شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه التقليدي قبل انطلاق بطولة أفريقيا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كلاً من جلبرتو جارتنر رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه التقليدى وريتشار جورجنسن عضو اللجنة الفنية العليا بالاتحاد الدولى وساندرين لاكور رئيس الاتحاد الفرنسى ورامي المكاوى رئيس الاتحاد المصرى وابراهيم البكر رئيس الاتحاد الأفريقى ودكتورة دعاء شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى والأفريقى. من جانبها عبرت دعاء شوقى عن سعادتها باللقاء المثمر مع وزير الشباب والرياضة، مؤكدة أن صبحي تعهد بالوقوف بجانب الكاراتيه التقليدى وتقديم كل وسائل الدعم له، خاصة في بطولة كأس أفريقيا التي تنطلق غدًا الثلاثاء بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة العسكرى.

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