شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون جنيه خسائر الأهلى فى عام فقدان البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر النادي الأهلى مبالغ ضخمة وصلت قيمتها لحوالى 500 مليون جنيه (نصف مليار جنيه) بعد فقدان الفريق الأحمر لبطولات عديدة هذا الموسم، جاء على رأسها توديع فريق الكرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا والغياب عن منصة التتويج بالبطولة الأكبر والأهم فى القارة للمرة السادسة على التوالي، كما خسر الأهلى معظم البطولات فى جميع الألعاب أخرها خسارة لقب دورى كرة اليد أمام الزمالك ومن قبله فقدان الأمل فى الفوز بدوري السلة، كما خسر الأهلى السوبر المصري لكرة الماء، البطولة العربية لكرة السلة سيدات، دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد، دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، البطولة العربية لكرة الطائرة سيدات، كأس مصر لكرة السلة رجال، كأس مصر لكرة السلة سيدات، السوبر الأفريقي لكرة اليد رجال، بطولة أفريقيا أبطال الكئوس لكرة اليد رجال، دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة رجال، ودوري كرة الماء

الأهلى فقد 2.5 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون جنيه، وهى جائزة الفوز بالمركز الأول فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكان الفريق سيحصد مليون دولار أي ما يعادل 18 مليون جنيه مصري، حال مشاركته بكأس العالم للأندية وهى قيمة الحصول على المركز السادس.

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ولم يستفد الأهلى بالمصاريف الكبيرة التى تكبدتها الخزينة الحمراء فى ملف الصفقات بالشتاء الماضي والتى وصلت قيمتها لـ250 مليون جنيه، ورغم صرف الأهلى مبلغ 150 مليون جنيه على النشاط الرياضي، إلا أن معظم الفرق الحمراء خرجت خالية الوفاض هذا الموسم دون تحقيق أي نجاحات تذكر.