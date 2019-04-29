شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موعد السفر إلى تونس استعدادًا لمباراة العودة أمام النجم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، موعد سفر بعثة الفريق إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
واستقر الجهاز الفنى للفريق الأبيض على السفر إلى تونس يوم الجمعة المقبل، لمواجهة النجم الساحلى في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة.
وكان الزمالك فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم أمس الأحد على ستاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.
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