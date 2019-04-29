كتب رامى عبد الحميد اختار آلان شيرار، نجم الكرة الإنجليزية السابق، التشكيلة المثالية للجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، على رأس التشكيل، وشهدت التشكيلة المثالية تواجد لاعبين من نادى ليفربول هما محمد صلاح وروبرتسون. وسجل محمد صلاح "هدفين" وصنع هدفاً فى فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". ودخل محمد...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آلان شيرار يختار التشكيلة المثالية بالدوري الإنجليزى بقيادة محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.