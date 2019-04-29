فينجر: صلاح من أفضل لاعبي العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال، أن محمد صلاح لاعب ليفربول يعد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم خلال الفترة الحالية.

وأشار فينجر في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس، إلى أن ليفربول قام بعمل جيد أثناء تعاقده مع صلاح، واصفًا الأمر بأن "النادي الإنجليزي استنشق نجومية المصري"، أثناء تواجده في روما.

وقال المدير الفني الفرنسي: "صلاح لاعب رائع، لقد ازدهر مع ليفربول بعدما كان جيدًا للغاية في روما".

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وأكمل: "إنه لاعب حساس، شعر ببعض الأمور غير الجيدة قبل كأس العالم وحتى عدة أسابيع بعد البطولة، ولكنه عمل بشكل رائع من أجل العودة".

وأضاف: "عودته هذه جعلته أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، ولكن يجب أن نمنح ليفربول حقه في مثل هذه الأمور".

واختتم: "ليفربول استنشق رائحة النجومية في صلاح وهو قليلًا ما يحدث في سوق الانتصارات، ولذلك فإنهم قاموا بعمل جيد".