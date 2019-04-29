تقرير.. صلاح يستعين بذكريات المصريين أمام برشلونة لتكرار إنجاز النني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في 16 مارس 2016، سجل الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، أول أهدافه بقميص الجانرز، والتي كان لها طابع خاص حيث جاءت في شباك برشلونة الإسباني وفي البطولة الأكبر بأوروبا، دوري الأبطال.

هدف النني أمام برشلونة كان الوحيد لآرسنال في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه (3-1)، والتي جاءت ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (2015-16)، ليودع الجانرز المسابقة بعد الخسارة (5-1) في المجموع.

وافتتح النني أول أهدافه مع آرسنال بعدما استلم تمريرة أرضية من التشيلي أليكسيس سانشيز خارج منطقة الجزاء، ليسدد الكرة مباشرةً بباطن قدمه اليمنى في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الألماني تير شتيجن، حارس برشلونة الحالي.

وأصبح صاحب الـ26 عامًا أول لاعب مصري يسجل هدفًا أمام برشلونة على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، بجانب أنه أول هدف في مسابقة رسمية للاعب مصري في شباك البارسا، الذي كان يحمل لقب المسابقة وقتها.

وسبق أن سجل أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، هدفا في شباك برشلونة خلال بطولة ودية عندما كان لاعبا في صفوف أياكس الهولندي، الذي مثّله العالمي خلال موسمي (2001-02) و(2002-03).

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ويعد هاني العجيزي مهاجم الأهلي السابق أحد المصريين الذين تمكنوا من هز شباك برشلونة، حيث جاء الهدف مع الفريق الأحمر خلال بطولة كأس ويمبلي الودية عام 2009 في العاصمة البريطانية لندن، وخسر الأهلي بنتيجة (4-1).

ويرغب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في اللحاق بقائمة اللاعبين المصريين الذين نجحوا في هز شباك برشلونة، حين يحل الريدز ضيفا على الفريق الكتالوني يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وسبق لصلاح مواجهة برشلونة حين كان لاعبا في صفوف روما الإيطالي موسم (2015-16)، وجاءت المباراة ضمن منافسات دور المجموعات لتشامبيونز ليج، وانتهت بالتعادل (1-1) بهدفي لويس سواريز وأليساندور فلورينزي.

صاحب الـ26 عامًا غاب عن لقاء "كامب نو" للإصابة، وخسر روما المباراة بنتيجة (6-1)، وبالتالي سيدون النجم المصري أول ظهور له في معقل البلوجرانا بموقعة الأربعاء، بانتظار لقاء العودة في إنجلترا لحسم بطاقة التأهل للنهائي.

يُذكر أن صلاح سجل أربعة أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ليحتل وصافة قائمة الهدافين التاريخيين للريدز في المسابقة الأوروبية برصيد 14 هدفًا، خلف ستيفين جيرارد صاحب الرقم القياسي برصيد 21 هدفًا.