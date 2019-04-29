ميدو معلقًا على أسعار تذاكر أمم أفريقيا: مصدوم.. وأطالب وزير الرياضة بالتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ابدى أحمد حسام ميدو، المدرب السابق للوحدة السعودي، اعتراضه على اسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية، المقرر أن تحتضنها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وقبل ساعات، كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، عن الأسعار الرسمية لتذاكر البطولة، سواء لمباريات منتخب مصر، أو المباريات الأخرى.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير":" بصراحه مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم..٢٠٠ جنيه كتير جدا!هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من مِن محدودي الدخل سيدفع ٦٠٠ جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في ١٠ ايام اي ٣٥٪ من دخله الشهري!! أرجو اعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجه الثالثة..

وأضاف:" ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء فهناك فئه في مصر قادره على دفع حتى ١٠ آلاف جنيه لتذكرة الدرجه الأولى أما تذاكر الثالثة يجب ان لا تتعدى ال ٥٪ من دخل الخد الأدنى للأجور..وهو ١٠٠ جنيه على أقصى تقدير".

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وأتم:" ده كمان ١٠٠ جنيه كتير!! مره أخرى أطالب السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بالتدخل فورا لتعديل أسعار تذاكر الدرجه الثالثة بما يتناسب مع قدرات محدودي الدخل في مصر..كرة القدم هي لعبة الفقراء وستظل لعبة الفقراء وبالفقراء اعني من يمارسونها ومن يتابعوها ويشجعونها".

وكانت اللجنة المنظمة لأمم افريقيا، قد قامت بتحديد أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي:

200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيها للدرجة الثانية و600 جنيها للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية.

أما عن المباريات الأخرى، فحددت اللجنة المنظمة قيمتها بـ 100 جنيها مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيها مصريا للدرجة الثانية و500 جنيها مصريا للدرجة الأولى.