اف سي مصر يعلن عن 4 تعاقدات استعدادا للممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلن نادي أف سي مصر عن عدد من التعاقدات التي تم إبرامها من جانب إدارته خلال الساعات الماضية، استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.
وكان نادي أف سي مصر قد نجح في التأهل للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، بعدما حسم صدارة مجموعة القاهرة منذ 10 أيام ماضية.
ونشر أف سي مصر عددًا من التدوينات على الحساب الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، حيث أعلن خلالها عن التعاقدات التي تمت من جانب إدارة النادي.
وقال النادي في تدوينته الأولى: "نادي مصر يتعاقد مع شركة مينوز لتتولي ملف تعاقدات اللاعبين بالتنسيق مع ادارة التعاقدات في النادي".
وفي تدوينة ثانية، فقال: "جدد نادي مصر تعاقده مع ماكرون العالمية كشريك رياضي للملابس لمدة ٣ سنوات قادمة اعتبارا من الموسم القادم".
أما ثالث التعاقدات، فجاء: "نادي مصر يتعاقد مع كاتابولت العالمية لتوفير أجهزة "الجي بي اس" وبرامج تحليل الأداء الخاصة بلاعبي الفريق الأول".
واختتم: "كما تعاقد نادي مصر مع شركة دي ان ايه فيت لوضع برامج الإعداد البدنية والتحليلية والعلاجية الخاصة بالفريق الأول".
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