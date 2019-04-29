من الجابون إلى مصر.. كيف اختلفت أسعار تذاكر كأس الأمم خلال عامين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

جاء إعلان اللجنة المنظمة لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 عن أسعار تذاكر مباريات البطولة، ليشعل حالة من الجدل حول ما إذا كانت الأمور متاحة للجميع أم أنها مبالغ فيها.

عادة المسابقات القارية أو العالمية ما تختلف فيه أسعار تذاكر الحضور عن المباريات المحلية التي تكون بأسعار مخفضة، إلا جانب اتباع سياسات مالية أخرى قد تظهر الأرقام مبالغ فيها.

تقديرات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" واللجنة المنظمة للبطولة في أسعار التذاكر تخضع لعدة أمور من بينها سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وعند عقد مقارنة بين أسعار تذاكر البطولة التي ستقام في مصر وسابقتها التي أقيمت بالجابون، فيتضح الآتي:

- طبقًا لسعر صرف الفرانك الأفريقي إلى الجنيه المصري:

حددت اللجنة المنظمة لكأس الأمم 2017 أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر أمام منتخبات غانا، مالي وأوغندا، والتي كانت ثابتة، مع مراعاة أن أسعار تذاكر مباريات الجابون كانت الأعلى كونها المستضيف.

وطبقًا لما حددته اللجنة الخاصة بالبطولة وقتها، فإن أسعار تذاكر مباريات مجموعة مصر كانت كالتالي "سعر صرف 100 فرانك أفريقي يعادل 2.92 جنيه مصري":

100 فرانك = 2.92 جنيه مصري

الدرجة الأولى 5000 فرانك = 164 جنيه مصري

الدرجة الثانية 2000 فرانك = 58.5 جنيه مصري

الدرجة الثالثة 500 فرانك = 14.6 جنيه مصري

أما مباريات دور الثمانية من البطولة -عدا مباريات الجابون- فكانت محددة وفقًا للأرقام التالية:

الدرجة الأولى 10000 فرانك = 292 جنيه مصري

الدرجة الثانية 3000 فرانك = 88 جنيه مصري

الدرجة الثالثة 1500 فرانك = 44 جنيه مصري

وفي حال الرغبة في عقد مقارنة مع أسعار مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 -باستثناء مصر كما تم استثناء الجابون في الحالة الماضية-، فإن أسعار البطولة المقبلة ستكون كالتالي:

الدرجة الأولى: 500 جنيه مصري

الدرجة الثانية: 300 جنيه مصري

الدرجة الثالثة: 100 جنيه مصري

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أي أن الفوارق بعد تحويل سعر الصرف من فرانك أفريقي إلى الجنيه المصري يتراوح مع بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف في أسعار تذاكر الدور الأول من البطولة.

- طبقًا لسعر صرف الفرانك الأفريقي إلى الدولار الأمريكي:

تبلغ قيمة 100 فرانك أفريقي ما يعادل 0.17 دولار أمريكي، أي أن 1000 وحدة من العملة المحلية للجابون تساوي فقط 1.7 دولار.

وطبقًا لنفس الأسعار التي وردت في المقارنة السابقة بالفرانك الأفريقي، فإن قيمتها بالدولار الأمريكي ستكون كالتالي:

1000 فرانك = 1.7 دولار

الدرجة الأولى 5000 فرانك = 8.5 دولار

الدرجة الثانية 2000 فرانك = 3.4 دولار

الدرجة الثالثة 500 فرانك = 0.85 دولار

دور الثمانية:

الدرجة الأولى 10000 فرانك = 17 دولار

الدرجة الثانية 3000 فرانك = 5.1 دولار

الدرجة الثالثة 1500 فرانك = 2.6 دولار

أما أسعار تذاكر النسخة المقبلة من البطولة الأفريقية بعد تحويلها إلى الدولار الأمريكي، فستكون كالتالي:

الدرجة الأولى: 500 جنيه مصري = 30 دولار

الدرجة الثانية: 300 جنيه مصري = 18 دولار

الدرجة الثالثة: 100 جنيه مصري = 6 دولار

أما أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر بالدولار الأمريكي، فستكون كالتالي:

الدرجة الأولى: 500 و600 جنيه مصري = 30 و36 دولار

الدرجة الثانية: 400 جنيه مصري = 24 دولار

الدرجة الثالثة: 200 جنيه مصري = 12 دولار