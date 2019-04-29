اللجنة المنظمة تحدد أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا.. 200 للدرجة الثالثة و600 للأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

حددت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية أسعار تذاكر البطولة، مع مراعاة أن تكون أسعار تنافسية قياسا بالأسعار السابقة للبطولات القارية والعالمية.

وأكد عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر في اللجنة المنظمة للكان أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الإفريقية المختلفة، بخلاف مباريات المنتخب المصري.

وأضاف البرتقالي أنه تم تنسيق الأسعار بناء على المباريات وأماكنها من حيث سعة الاستاد والمدينة المضيفة وعدد المباريات التي يستقبلها الاستاد في اليوم نفسه، بحيث تشهد جميع المباريات حضورا جماهيريا جيدا.

وجاءت اسعار التذاكر كالآتي:

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حددت اللجنة المنظمة 100 جنيها مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيها مصريا للدرجة الثانية و500 جنيها مصريا للدرجة الأولى.

ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه. فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في استاد السلام.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيها للدرجة الثانية و600 جنيها للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية.

ونسقت اللجنة المنظمة ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدا لطرحها للجماهير.

جدير بالذكر أن البطولة ستقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.