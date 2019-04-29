الارشيف / اخبار الرياضه

مصرع لاعب منتخب التشيك في حادث سير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن فريق ألانيا سبور التركي، وفاة اللاعب التشيكي يوسف سورال، إثر حادث لحافلة تحمل لاعبين من النادي أثناء العودة من مباراة خارج الأرض.

وذكر النادي أن الحافلة كانت تقل سورال و6 من لاعبي الفريق، اثناء عودتهم لمنازلهم عقب مواجهة قيصري سبور، لتصطدم بحافلة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
أخرى على بعد 5 كيلو مترات من الساحل الجنوبي لبلدة ألانيا.

وصرح رئيس النادي، حسن تشوفوش أوجلو، أن السائق دخل في غفوة أثناء القيادة وكان السائق الثاني نائمًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع لاعب منتخب التشيك في حادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا