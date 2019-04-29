مصرع لاعب منتخب التشيك في حادث سير

أعلن فريق ألانيا سبور التركي، وفاة اللاعب التشيكي يوسف سورال، إثر حادث لحافلة تحمل لاعبين من النادي أثناء العودة من مباراة خارج الأرض.
وذكر النادي أن الحافلة كانت تقل سورال و6 من لاعبي الفريق، اثناء عودتهم لمنازلهم عقب مواجهة قيصري سبور، لتصطدم بحافلة
وصرح رئيس النادي، حسن تشوفوش أوجلو، أن السائق دخل في غفوة أثناء القيادة وكان السائق الثاني نائمًا.
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