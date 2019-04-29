أيمن يونس: أسعار تذاكر أمم أفريقيا مقبولة ما عدا الدرجة الثالثة

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي حاليًا، أن أسعار التذاكر الخاصة بحضور مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة المقبلة، مقبولة إلى حد ما على بعض الفئات.

وقال أيمن يونس في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إن أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا مقبولة لبعض الفئات وغير مقبلولة للبعض الآخر، حيث أن أسعار تذاكر الدرجة الأولى والمقصورة مناسبة لأصحابها،

ولكن كان يجب مراعاة أسعار الدرجة الثالثة والتي تضم الشباب والطبقة التي تحرص دائما على الحضور لمؤازرة المنتخب وتشجع بروح، فكان من الواجب النظر في أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بوجه خاص.

وأضاف يونس أن ارتفاع أسعار التذاكر لهذه الدرجة يجبرنا أن نسأل أنفسنا ما هي الخدمات التي ستتوافر للمشجع داخل

الاستاد، وما هي عمليات التطوير التي تمت مؤخرًا والتي على أساسها ارتفع سعر التذكرة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا قد أعلنت 100 جنيه مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصريا للدرجة الأولى.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.