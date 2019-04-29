شاهد.. إبراهيم فايق: اسعار تذاكر الدرجة الثالثة في متناول رجال الأعمال

أبدى الإعلامي إبراهيم فايق دهشته من أسعار تذاكر مشجعي الدرجة الثالثة، خلال مباريات منتخب مصر في بطولة أمم افريقيا 2019. وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أسعار تذاكر مباريات مصر خاصة الدرجة التالتة في متناول رجال الأعمال.. أتمنى إعادة النظر". التالتة في متناول رجال الأعمال.. أتمنى إعادة النظر". وواصل " أعلم تماما ان هناك محاولة لتقديم خدمات مميزة ولكن هذه بطولة الشعب.. أعلم تماما ان الاستاد سيمتلأ عن آخره بكل تأكيد ولكن ليس من فئة السواد الاعظم من مشجعي الكرة انما من فئة المقتدرين فقط". وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصريا للدرجة الأولى.

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