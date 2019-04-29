الهلال ينهي الشوط الأول متعادلًا مع التعاون بالدوري السعودي

انتهي الشوط الأول بين فريقي الهلال والتعاون بالتعادل السلبي وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين علىملعب جامعة الملك سعود في إطار منافسات الأسبوع الثامن
واستطاع بافتيمبي جوميز من تسجيل هدف لصالح الهلال في الدقيقة 35 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على اللاعب.
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