شاهد.. أحمد حسام ميدو يطالب وزير الرياضة بالتدخل لتعديل أسعار تذاكر أمم أفريقيا

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، عدم رضاه عن أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر، خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة.
وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "بصراحه مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم..٢٠٠ جنيه كتير جدا".
وأردف " هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء فيمصر؟ من من محدودي الدخل سيدفع ٦٠٠ جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في ١٠ ايام اي ٣٥٪ من دخله الشهري!! أرجو اعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجه الثالثة".
وتابع "ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء فهناك فئه في مصر قادره على دفع
واختتم "ده كمان ١٠٠ جنيه كتير!! مره أخرى أطالب السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتدخل فورا لتعديل أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بما يتناسب مع قدرات محدودي الدخل في مصر..كرة القدم هي لعبة الفقراء وستظل لعبة الفقراء وبالفقراء أعني من يمارسونها ومن يتابعوها ويشجعونها!!".
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